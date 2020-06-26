Россиянин Алексей Бурков получил в США девять лет по делу о киберпреступлениях

Россиянина Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале 2020 года Бурков пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Буркова задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Израиль выдал его Штатам в ноябре 2019-го.

В октябре того же года экстрадицию Буркова запросила Россия: его хотели обменять на израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в РФ по делу о контрабанде гашиша.