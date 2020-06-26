Революционный фильм Нолана опять перенесли

Премьера фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана вновь откладывается — коронавирус никак не может оставить США в покое. Загадочная картина должна была стать одним из первых фильмов, с которыми бы после карантина открылись американские кинотеатры. Но рванувшая вверх кривая заражений в США подпортила индустрии планы.

Премьера «Довода» Нолана перенесена с 31 июля на 12 августа, о чём сообщило издание Variety 25 июня. Как утверждает компания Warner Bros., такая странная дата премьеры (фильм выйдет в середине недели, а не перед выходными) — это эксперимент. Warner Bros. надеется, что «зрители будут приходить на фильм в своём темпе».

«Довод» Нолана — таинственный фильм. Выпущенный в игре Fortnite трейлер почти ничего не рассказал о сюжете будущей картины, а режиссёр говорит об истории лишь общими фразами. Зато интерес зрителей подогревают интересные факты со съёмок: например, взрыв самого настоящего «Боинга-747».