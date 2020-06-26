Неудачные свидания знаменитостей, о которых они вспоминают с ужасом

Думаете, у звезд не может быть неудачных первых свиданий? Зря! Они частенько попадают в ситуации, о которых предпочли бы забыть.

Дженнифер Энистон

Актриса

После развода с Брэдом Питтом в 2005 году актриса долго не решалась заводить новые отношения. Но одному парню все-таки удалось пригласить ее на свидание, о котором звезда ужасно жалеет. «Сначала мне понравилось, что он никак не связан с Голливудом и шоу-бизнесом вообще. Но оказалось, что он настоящий фанат „бранджелины“! В итоге весь вечер я слушала, как ему нравятся Брэд и Анджелина и какие они крутые! А еще он постоянно задавал мне вопросы о них», — вспоминает актриса.

Хлое Кардашьян

Телезвезда

Как насчет онлайн-свиданий? Многим это не нравится, но Хлое Кардашьян однажды решила пообщаться так с парнем, который за ней ухаживал. «Я познакомилась с ним в Нью-Йорке, мы стали общаться и однажды назначили свидание онлайн, с помощью видеозвонка. Мы мило болтали, но в какой-то момент на заднем плане я увидела полуобнаженную девушку. После этого он прервал звонок, а спустя время отправил сообщение: „Это была моя сестра“. Это было ужасно», — рассказывает звезда.

Ариана Гранде

Певица

Однажды на свидании у Арианы пошла кровь из носа — прямо во время поцелуя! Певица выбежала из ресторана к машине, парень вышел за ней. Все бы ничего, но окружающие Арианы, увидев эту картину, подумали, что молодой человек ударил девушку, и накинулись на него.

Зои Кравец

Актриса

Вряд ли у кого-то еще была такая же ситуация, как у Зои Кравец, — и ей не позавидуешь. «На первом свидании все было отлично: мы много болтали о музыке и фильмах, он рассказал, что недавно завел черепашку. Спустя несколько дней он позвонил и попросил посидеть с его черепахой несколько дней. Это было странно, но я согласилась. В итоге он привез огромную 20-килограммовую африканскую черепаху… Она прожила у меня месяц! После этого он позвал меня на еще одно свидание, и весь вечер мы обсуждали только его питомца. Больше мы не виделись», — вспоминает Зои.

Джастин Бибер

Певец

Однажды певец пригласил девушку в итальянский ресторан. Все было хорошо до того, как он неловким движением перевернул тарелку со спагетти прямо на платье девушки. «Мне до сих пор ужасно стыдно за это. Мы с ней больше не виделись», — рассказывает Джастин.

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