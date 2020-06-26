Гробница царицы Клеопатры обнаружена археологами после долгих лет поисков

Последняя из династии Птолемеев, Клеопатра VII, была последней царицей Древнего Египта. Её жизнь и смерть окутаны шлейфом легенд и мифов. Никто точно не может сказать, ни от чего конкретно скончалась великая Клеопатра, ни где она похоронена. Возможно, последняя находка археологов позволит дать точные ответы на оба этих вопроса. Ведь недавно в Египте учёные обнаружили гробницу, которая, как они считают, принадлежит именно этой знаменитейшей женщине.

Родилась Клеопатра в 69 году до нашей эры. Умерла она, предположительно, от укуса ядовитой змеи в 30 году нашей эры. Правила царица Египтом целых тридцать лет. Прошло две тысячи лет с того времени, а эта женщина всё ещё остаётся одной из самых чарующих и загадочных фигур в истории. Её жизнь вдохновила многих литераторов и кинематографистов на создание их произведений об этой великой египетской царице.



Клеопатра была блестяще образованной и очень умной женщиной. Также она была хорошим и расчётливым политиком. Царица Египта сумела крутить, как хотела такими величайшими мужчинами, как Юлий Цезарь и Марк Антоний.

Эра Клеопатры закончилась, когда Октавиан, ставший именоваться позднее, Август Цезарь, осадил Александрию. Марку Антонию сказали, что его возлюбленная покончила с собой и он бросился на свой меч, тоже лишив себя жизни. Впоследствии оказалось, что его обманули. Клеопатра похоронила любимого, встретилась с победителем-Октавианом. Он посадил её под домашний арест. Октавиан хотел сохранить Клеопатре жизнь, но ей удалось, будучи запертой, каким-то образом свести счёты с жизнью.

Историки до сих пор теряются в догадках, какая из теорий о её смерти верна. Древнегреческий философ Плутарх считал, что Клеопатра умерла от укуса змеи. О могиле царицы известно только то, что по её просьбе их с любимым, Марком Антонием, похоронили вместе. Точное местонахождение этого места до наших дней оставалось загадкой.

Новое археологическое открытие может изменить подобное положение дела. Исследователи Доминиканской археологической миссии уже много лет проводят раскопки в храме Тапосирис Магна, где обнаружили множество древних ценнейших артефактов, относящихся к эпохе Клеопатры.

Доктор Кэтлин Мартинес предполагает, что именно здесь, в этом храме, погребены Антоний и Клеопатра. Тапосирис Магна — это святилище Исиды и Осириса. Воплощением этих богов и считала их с возлюбленным Антонием, Клеопатра. Находится храм всего в сорока пяти километрах от Александрии. По всем статьям, гробница с мумиями в храме вполне логично может принадлежать египетской царице и римскому полководцу.

Кроме всего прочего, опять же, Плутарх пишет о Тапосирис Магна в своих трудах, что это было великолепное святилище. Здесь проходили грандиозные мистерии в честь главных богов Египта. Римский историк Страбон писал, что в этом месте останавливался в своё время сам Александр Македонский. Храм этот, совершенно очевидно, был весьма значимым, святым местом в те времена. Это ещё один аргумент в пользу того, что именно здесь нашла своё последнее пристанище великая Клеопатра.

Город был построен более двух тысяч лет назад. Радиолокационные исследования местности позволили обнаружить целую сеть коридоров и тоннелей, а также три сооружения, которые могут быть мавзолеями. В области вокруг храма нашли двадцать семь гробниц и 10 мумий, что может добавить веса теории доктора Мартинес, поскольку дворянство стремилось быть захороненным рядом со своими правителями.

Команда археологов обнаружила одну непотревоженную гробницу, покрытую сусальным золотом. Именно её и считают местом последнего упокоения великой Клеопатры. Доктор Мартинес всегда придерживалась теории о том, что царица и её возлюбленный похоронены под храмом Исиды и Осириса. Учёные считают, что мавзолей пары находится именно здесь, в королевском районе Александрии.

В ходе исследования храма, Мартинес и её команда обнаружили статую, которая, по их мнению, представляла влюблённых в объятиях, алебастровую голову царицы и двадцать две монеты с изображением Клеопатры на них. Также, при раскопках, археологи нашли керамическую маску под святилищем Исиды, которая могла быть посмертной маской Марка Антония. В ближайшее время ожидается больше подробностей о нахождении могилы Клеопатры.

Много чрезвычайно интересных находок было сделано доминиканской экспедицией при раскопках храма. Одной из них является уникальная стела с иероглифической и демотической надписями. Эта стела принадлежит к эпохе правления Птолемея V. Как известно, именно в период его правления произошло издание указа, который был высечен на знаменитом Розеттском камне, ставшем, в свою очередь, ключом к разгадке тайны расшифровки египетских иероглифов. Сделал в своё время это величайшее открытие французский историк-египтолог Жан-Франсуа Шампольон.

Фото: wikipedia

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