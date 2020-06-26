«Гадкие утята» Голливуда — история красивых звезд

Мы часто думаем, что актеры родились с серебряной ложкой во рту и что у них никогда не было проблем с друзьями, учебой или личной жизнью. Но это далеко от истины. Многие из них тепрепли издевательства в школе и не могли понять, как разговаривать с девушками. Например, один известный разбиватель сердец целый год учился дома, а одноклассники другой знаменитости думали, что он полицейский под прикрытием. Мы были удивлены, обнаружив, что 11 голливудских разбивателей сердец не были самыми популярными парнями в их юности. Но время определенно изменило ситуацию.

1. Генри Кавилл. Поклонники видят в этом актере настоящего Супермена благодаря его ролям в популярных фильмах и его идеальной физической форме. Но оказывается, что его сверстники называли его «жирный Кавилл», когда он был ребенком. Генри поделился в интервью: «Хотя я действительно был толстым, было так жестоко называть меня так. 2. Райан Гослинг. Этот красавчик также не был в хороших отношениях со своими одноклассниками. По словам Райана, он ненавидел быть ребенком, потому что его высмеивали и у него не было друзей. Ему также был поставлен диагноз возможного СДВГ, и ему пришлось целый год учиться дома. 3. Джастин Тимберлейк. Певец начал свою карьеру в детстве на шоу The Mickey Mouse Club. Кажется, это должно было сделать его популярным среди его сверстников, но оказалось, что все наоборот. В 2015 году Джастин признался со сцены: «В школе меня постоянно дразнили и называли странными и парой других слов, которые я не могу сказать по телевизору». 4. Том Круз. Том — один из крупнейших голливудских актеров, который не потерял своей популярности. Но его детство не было без проблем. В школе над ним постоянно издевались, потому что семье Круза приходилось довольно часто переезжать. Поэтому он всегда был тем новым парнем в школе, которому приходилось иметь дело с издевательством со стороны сверстников. Кроме того, он страдал от дислексии, которая также лишала его уверенности в себе, и девушки не обращали никакого внимания на этого будущего красивого актера. 5. Шон Мендес. Этот молодой музыкант стал очень популярным в последние годы, но начало его карьеры было довольно сложным. Шон поделился некоторыми воспоминаниями о том, как ему было 15 лет: «Когда я учился в 9-м классе, я разместил одно из моих первых видео на YouTube. На следующий день я шел по коридору в школе, и ребята начали кричать: «Спой для меня, Шон, спой для меня». Таким образом, я почувствовал, что то, что я делал, было просто глупо и неправильно». 6. Марк Руффало. В детстве Марк был парнем, который носил брекеты и не пользовался популярностью у одноклассников. В 2017 году актер поддержал мальчика, над которым издевались в школе в социальных сетях, и признал, что он также стал жертвой издевательств. 7. Кристиан Бэйл. В возрасте 13 лет Кристиан дебютировал в кино и стал объектом издевательств в школе. Актер поделился: «Меня несколько лет избивали несколько мальчиков. Они превратили мою жизнь в ад». Но он признает, что это сделало его сильнее и превратило его в человека, которым он является сейчас. 8. Лиам Хемсворт. Трудно поверить, что этого красавца не уважали его одноклассники и он не пользовался популярностью среди девушек. Лиам сказал в одном из своих интервью: «Большинство детей играли в футбол в школе, и они были крутыми и сильными. Но я не занимался спортом и не играл в футбол, поэтому все, что им оставалось, — это смеяться надо мной». 9. Дуэйн Джонсон. Школьная жизнь Скалы была нелегкой. Вот как он это описал: «К 16 годам мне удалось сменить 4 школы в разных штатах. И я весил 225 фунтов, и выглядел как мутант. Некоторые одноклассники даже думали, что я полицейский под прикрытием». 10. Джордж Клуни. В средней школе Джордж страдал от паралича Белла. Он не мог нормально есть и пить, его левый глаз был закрыт в течение всего года, и его называли «Франкенштейн» в школе. В 2013 году Джордж поделился информацией об этом времени в интервью: «Это был худший год в моей жизни. Дети могут быть очень жестокими. Но эти трудности сделали меня сильнее». 11. Райан Рейнольдс. Этот актер завоевал сердца женщин всего мира своей харизмой и чувством юмора. Однако в старшей школе романтические отношения для него не сложились. Рейнольдс поделился: «Мне понадобилось время, чтобы научиться разговаривать с девушками».

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