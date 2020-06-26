Европа распахнет границы перед украинцами, а россиянам откажет

Евросоюз с 1 июля должен частично открыть границы, при этом он пока не собирается пускать на свою территорию граждан России, США и Бразилии. Об этом пишет The New York Times.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на свой источник в ЕС, решение о том, что РФ не будет в списке стран с правом на въезд, связано с эпидемиологической ситуацией. «Для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах», — приводит агентство аргументацию своего собеседника.

В сообщении Euronews сказано, что с начала месяца смогут посетить страны ЕС граждане 54 государств, среди них Украина, Грузия и Черногория. Перечень еще может быть расширен, отмечает телеканал.