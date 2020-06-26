Дочь Майкла Джексона поделилась необычным фото певца

Дочь американского поп-певца Майкла Джексона Пэрис поделилась архивными фото певца в своем Instagram-аккаунте.

На нескольких снимках актер кривляется, высовывая язык и глядя на кончик носа. На одном из кадров он целует свою дочь в губы.

«Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство», — написала Пэрис Джексон. Ее пост был опубликован 25 июня — в день годовщины смерти отца.

В прошлом году Пэрис Джексон попыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца.