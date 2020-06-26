Британский флот получил два новых авианосца

Image caption Флагман британского флота «Куин Элизабет» (на фото) и второй авианосец этого типа, «Принс оф Уэльс», обошлись бюджету в 3 млрд фунтов каждый

Сроки приведения в боевую готовность двух недавно спущенных на воду авианосцев Королевских ВМС Британии могут оказаться сорваны, если не будет обеспечено надлежащее финансирование, предупредило Национальное бюро аудита.

Финансовые контролеры указывают, что в бюджете минобороны не прописаны расходы на палубную авиацию и корабли сопровождения, без которых авианосцы выполнять свои задачи не могут.

Авианосец «Куин Элизабет» был передан флоту 7 декабря 2017 года, его близнец «Принс оф Уэльс» — 10 декабря 2019 года. Оба корабля проходят ходовые испытания.

Министерство обороны заявляет, что собирается довести корабли до «начальной оперативной готовности» к декабрю 2020 года и до полной боеготовности к 2023 году.

Аудиторы деликатно называют этот график «напряженным». Полной готовности, по их оценке, корабли могут достичь не раньше 2028 года, да и то без гарантии.

Министерству обороны еще предстоит подтвердить финансирование закупки необходимого числа палубных истребителей-бомбардировщиков Lightning II.

Флот в настоящее время располагает лишь одним транспортным судном на два авианосца для их снабжения во время океанских миссий.

Наконец, выпуск предназначенных для новых авианосцев радарных систем Crowsnest («Воронье гнездо») идет с 18-месячным отставанием.

Самые большие корабли в истории британского флота

Авианосцы «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэльс» проекта CVF (Future Aircraft Carrier, или «Авианосец будущего») имеют полное водоизмещение 70,6 тыс. тонн, длину 284 метра, крейсерскую скорость 25 узлов и дальность плавания без дозаправки 18 тыс. км. Предназначены для действий во всей акватории Мирового океана.

Экипаж — 600 моряков, 900 авиаторов и, при необходимости, 250 морпехов.

Основное вооружение — 36 ударных самолетов Lightning американского производства.

Стоимость каждого корабля — 3,1 млрд фунтов (3,85 млрд долларов).

Срок службы — не менее 50 лет.

Идея проекта CVF впервые прозвучала в 2003 году. Работы начались в 2009 году.

Головной корабль серии назван в честь королевы Елизаветы I, в царствование которой была одержана историческая морская победа над испанской «Великой армадой».