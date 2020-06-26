Билли Айлиш разорвала отношения с Джастином Бибером и Селеной Гомес и даже отписалась от них в соцсетях. Как такое случилось, пока неизвестно! Билли Айлиш (Billie Eilish) — самая знаменитая поклонница Джастина Бибера (Justin Bieber) отписалась от кумира. Фанаты до сих пор не понимают причину, ведь Билли обожала Джастина, она ревела при первой встречи с ним, а в детстве мечтала, чтобы Джастин подписался на её страничку.

По сведениям СМИ, причиной отписки стали слухи, которые поползли о Джастине, который якобы причастен к сексуальным домогательствам несколько лет тому назад в Техасе. Зная Билли, которая крайне негативно относится к любому виду насилия, возможно поэтому и не смогла сдержать эмоций и отписалась от бывшего кумира.