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Билли Айлиш разорвала отношения с Джастином Бибером и Селеной Гомес

Билли Айлиш разорвала отношения с Джастином Бибером и Селеной Гомес и даже отписалась от них в соцсетях. Как такое случилось, пока неизвестно! Билли Айлиш (Billie Eilish) —  самая знаменитая поклонница Джастина Бибера (Justin Bieber) отписалась от кумира. Фанаты до сих пор не понимают причину, ведь Билли обожала Джастина, она ревела при первой встречи с ним, а в детстве мечтала, чтобы Джастин подписался на её страничку.

По сведениям СМИ, причиной отписки стали слухи, которые поползли о Джастине, который якобы причастен к сексуальным домогательствам несколько лет тому назад в Техасе. Зная Билли, которая крайне негативно относится к любому виду насилия, возможно поэтому и не смогла сдержать эмоций и отписалась от бывшего кумира.

«Она в нем разочаровалась, теперь для неё он Bad Guy»

пишут фанаты

26 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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