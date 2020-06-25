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Звезды без высшего образования — составлен список Голливуда

Если вдруг мамка всё еще ругает тебя за плохие оценки, просто скинь ей ссылку на этот материал… и иди делать домашку, потому что талант, конечно, важен, но хорошее образование еще никому не помешало.

Хоакин Феникс

Звезды без высшего образования
Мало кто знает, но Хоакин Феникс едва окончил девять классов.
Все дело в том, что будущий оскароносный актер рос в семье сектантов. Когда ребенок был еще совсем маленьким, семья часто переезжала. Позже мама и папа пристроили детей на съемки в рекламу. С тех пор Хоакин и его брат учились преимущественно дома и посвящали урокам не так много времени. Сейчас Феникс зарабатывает по несколько миллионов долларов за проект.
За роль в фильме «Джокер», который принес Хоакину «Оскар», он получил $4,5 млн. Большую часть денег актер тратит на благотворительность.

Николь Кидман

Звезды без высшего образования
Николь Кидман была прилежной ученицей.
Однако будущей звезде пришлось бросить школу, когда у ее матери обнаружили рак. За женщиной некому было ухаживать, кроме красавицы-дочки, поэтому девочке пришлось пожертвовать образованием ради семьи. Николь пришлось подрабатывать массажисткой, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Примерно в то же время она стала сниматься в кино и появляться на ТВ.
Громкий успех к ней пришел после выхода картины «Мертвый штиль» в 1989 году.

Квентин Тарантино

Звезды без высшего образования
Квентин Тарантино бросил в школу в 15 лет.
Его мать дала добро на это с одним условием: сын должен был обязательно найти работу. Будущий режиссер сдержал обещание: он устроился билетером в местный кинозал в Торрансе и пошел учиться на курсы актерского мастерства Джеймса Беста. Спустя несколько лет Квентин начал трудиться в видеопрокате, где и развивалось его режиссерское видение.
По оценкам экспертов, состояние Тарантино на 2019 год оценивалось в 120 миллионов долларов. И это еще не предел.

Гарри Стайлс

Звезды без высшего образования
Когда Гарри было 16, он принял участие в популярном проекте The X Factor.
Спустя некоторое время молодой человек стал частью One Direction и начал активно гастролировать. Начинающему артисту было попросту не до учебы, поэтому школу он так и не окончил. Стайлс сделал ставку на музыку и не прогадал. Только за прошлый год этот красавчик заработал 12 миллионов фунтов (около 1 миллиарда рублей). Это ли не успех?

Амансио Ортега

Звезды без высшего образования
Основатель группы компаний Inditex бросил школу в 12 лет.
Амансио Ортега родился в бедной многодетной семье. У него было трудное детство, поэтому с ранних лет мальчик думал только о том, как помочь своим близким вырваться из нищеты. «Я помню, как однажды днём после школы я пошёл с матерью за едой. Я был совсем маленьким, и она встречала меня у школы. Потом очень часто мы шли за покупками.
Магазин, в который мы ходили, был одним из тех больших продовольственных магазинов с таким высоким прилавком, настолько высоким, что на самом деле я не видел, кто разговаривал с матерью, но слышал мужской голос, который произнёс то, что я пронёс в себе сквозь время и никогда не забываю: “Джозефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг”. Я испытал шок. Мне было всего 12», – вспоминал миллиардер позже.
Его первой должностью стала позиция ассистента в магазине-ателье. Позже они с братом основали свою первую компанию. «Мы открыли счёт на 2500 песет (меньше 20 евро сегодня). Моя сводная сестра, умевшая шить, и моя первая жена, Розалия, делали знаменитые стёганые халаты, очень модные в то время», – рассказывал Ортега в интервью.
Сейчас он и члены его семьи – одни из самых богатых людей на планете.

Jay-Z

Звезды без высшего образования
«У меня нет диплома средней школы или диплома колледжа, но все же для того, чтобы вы смогли нормально формулировать свои мысли, вам надо учиться», – отметил Jay-Z во время одной из конференций. По словам артиста, он учился в школе «Трентон» в Нью-Джерси, однако бросил ее ради работы в бакалейной лавке. Позже ради легких денег Шон (настоящее имя артиста. – Прим. ред.) стал торговать наркотиками, однако вовремя остепенился и решил начать новую жизнь.
В настоящее время он – единственный миллиардер среди хип-хоп-артистов.

Рианна

Звезды без высшего образования
В 16 лет Рианна бросила школу на Барбадосе ради контракта с Def Jam Recordings.
Одноклассники звезды рассказали, что Рири неплохо училась, но при первой же возможности выбрала карьеру. И это понятно: будущая артистка росла в бедной семье. Долгое время она продавала одежду на рынке в небольшом городке, и когда ей предложили переехать в Соединенные Штаты не раздумывая согласилась.
Теперь Рианна – одна из самых популярных артисток современности, и ее семья может ею гордиться.

25 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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