«Золотой глобус» перенесли на месяц позднее

Вслед за «Оскаром» и BAFTA перенесена и дата проведения 78-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», обладатели которой определяются членами Голливудской ассоциации иностранной прессы.

На официальном сайте премии появилась информация, что церемония 2021 состоится не в начале января, как заведено, а 28 февраля. Причина — пандемия коронавируса, конечно же, которая помешала многим фильмам выйти на экраны вовремя.

Примечательно, что именно 28 февраля должна была состояться церемония «Оскара», новая дата проведения которой — 25 апреля 2021.

Отметим, что и «Золотой глобус», и «Оскар» в связи с карантином изменили правила номинирования, разрешив участие в гонке за статуэтками и тем картинам, что миновали кинопрокат и вышли сразу онлайн.