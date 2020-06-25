В США определили самые смертоносные автомобили

Американский портал iSeeCars.com, который специализируется на подборе автомобилей и проверке их юридической и технической чистоты, проанализировал ситуацию с гибелью людей в дорожных авариях в США.В своём исследовании авторы пользовались статистикой Fatality Analysis Reporting System (FARS), куда внесены все данные о ДТП в США. Учитывались только инциденты, произошедшие в 2013-2017 годах, с автомобилями 2013-2017 модельных годов. В расчёт не брались мелкосерийные модели, тяжёлые пикапы, фургоны, а также машины, в ДТП с которыми за обозначенный период погибло менее 20 человек.

Помимо ДТП в iSeeCars.com также подсчитали, на основании данных от выставленных на их площадке подержанных машин, средний пробег для каждого автомобиля из рейтинга. Если учитывать, что за 2013-2017 годы онлайн-площадка получила сведения о 25 миллионах транспортных средств, то выборка получилась достаточно корректная.

Итак, получились следующие результаты. В среднем на каждый миллиард миль пробега по США на каждые 2,6 машины из рейтинга приходится смертельное ДТП. Вроде бы не так и много, если не смотреть на конкретные автомобили…

Эксперты выявили 14 моделей автомобилей, на которых риск попасть в аварию со смертальным исходом примерное вдвое выше, чем в среднем. Основные представители этого списка — компактные модели или спорткары.

В топ-3 самых опасных машин вошли Mitsubishi Mirage, Chevrolet Corvette и Honda Fit. Объясняется такое ранжирование достаточно просто — небольшие автомобили в силу своих размеров не могут обеспечить такой же высокий уровень безопасности, как большие машины, а спорткары покупают не для спокойной езды, что уже повышает риск ДТП.

Это же подтверждает и статистика по классам автомобилей — субкомпактные и компактные автомобили опаснее, чем среднеразмерные и полноразмерные машины, а также опаснее, чем средний показатель по всем транспортным средствам без учёта их габаритов.

В классе кроссоверов наименее безопасными стали Kia Sportage, Jeep Wrangler и Lincoln MKT. При этом в среднем на каждый миллиард миль пробега по США одно смертельное ДТП приходится на каждые 1,7 кроссовера.

Среди пикапов наиболее опасными являются Nissan Frontier, Ram 1500 и Chevrolet Silverado 1500. Средний показатель по аварийности для автомобилей такого класса — 2,3 автомобиля в аварии со смертельным исходом на миллиард миль пробега.

В пересчёте на аварийность по регионам США самым опасным автомобилем по статистике стал Chevroelt Spark, а по аварийности в 25 крупнейших штатах — Kia Forte.

Статистика, безусловно, интересная и познавательная, хотя и имеющая к нашим реалиям весьма отдалённое отношение. И вовсе не потому, что большинства описанных автомобилей в России нет. Дело не в этом. Уверен, если провести подобный анализ российских ДТП, то здесь самыми смертоносными машинами окажутся старые отечественные модели. По совокупности факторов — они дешёвые, а оттого крайне распространённые, а ещё лишены каких бы то ни было систем пассивной безопасности…