Тимоти Шаламе застукали с актрисой Эйсой Гонсалес

24-летний Тимоти Шаламе, который еще недавно крутил роман с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз, на выходных был замечен за страстными поцелуями с актрисой Эйсой Гонсалес.

30-летняя звезда известна многим по ролям в фильме «Малыш на драйве» и «Алита: Боевой ангел». На фото, опубликованных американским изданием TMZ, парочка отдыхает на курорте Кабо-Сан-Лукас вместе с друзьями.

Хотя звезды официально не подтвердили свои отношения, фанатам было достаточно посмотреть на снимки, чтобы решить, что они изолировались вместе во время пандемии COVID-19.

До встречи с Шаламе девушке приписывали романы с Лиамом Хемсвортом, Джошем Дюамелем, Кэлвином Харрисом и Криштиану Роналду. Однако совместных романтичных фото в прессу не просочилось. Тимоти же, помимо Лили-Роуз Депп (актеры расстались в апреле), встречался с дочкой Мадонны — Лурдес (это было в 2013 году).

Эйса Гонсалес с мамой