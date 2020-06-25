США: Россия планирует захватить дамбу в Херсоне

Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым. Такое мнение высказал экс-командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес.

«Силы Российской Федерации собираются провести учения «Кавказ 2020″. Поэтому в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала», — сказал он.

Ходжес добавил, что часто слышит разговоры о нехватке воды в Крыму: «У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по северному крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии».

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», — сказал он.