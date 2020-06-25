Сбежавшие от наркобарона бегемоты могут послужить экологии Колумбии

Гиппопотамы, которые сбежали из зоопарка наркобарона Пабло Эскобара заполняют экологические ниши в Колумбии, которые оставались вакантными на протяжении тысячелетий.

Международная группа исследователей предположила, что внедрение крупных травоядных животных в экосистемы может фактически восстановить их.

Когда в 1993 году колумбийская национальная полиция убила наркобарона, он оставил после себя зоопарк, из которого успели убежать четыре взрослых гиппопотама, которые размножились в реках Колумбии. Январское исследование показало, что их фекалии способствует цветению водорослей и нарушает химию местных озер. Но новая работа показывает, что бегемоты могут не только вредить.

«В то время как мы обнаружили, что некоторые интродуцированные травоядные животные — идеальные экологические соответствия вымершим, в других случаях интродуцированные виды представляют собой сочетание признаков, которые наблюдались у вымерших видов», — говорит соавтор исследования Джон Роуэн из Университета Массачусетса.

По мнению ученого, дикие гиппопотамы Южной Америки похожи по размерам тела и рациону на давно вымерших гигантских лам, кроме того, они обитают в той же среде, что и вымершие в плейстоцене копытные — нотоунгуляты. Это позволяет им занять сразу две давно освободившиеся ниши в колумбийской экосистеме.

Таким образом, Пабло Эскобар непреднамеренно несет ответственность за то, что потомки сбежавших от него бегемотов делают доброе дело, помогая возродить экологические связи в его родной Колумбии.

И это касается не только бегемотов наркобарона. Исследователи проанализировали 72 случая инвазивных — или «интродуцированных», как говорят авторы, травоядных видов, попадающих в экосистему, сравнивая их экологические признаки с теми из животных, которые населяли районы в дочеловеческом прошлом.

В 64 процентах случаев авторы обнаружили, что интродуцированные виды больше напоминали вымершие виды, чем те, которые в настоящее время населяют экосистему.

Это означает, что эти интродуцированные виды могут потенциально заполнить экологические ниши, которые уже давно пусты, что может по-разному влиять на многие аспекты здоровья экосистемы, от того, какие питательные вещества распределены в воде и почве, до частоты возникновения лесных пожаров.