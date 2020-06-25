Обнаружен неизвестный портрет Ван Гога, который он пытался уничтожить

Винсент Ван Гог — исключительный мастер — живописец, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. Он создал более 2000 работ всего за 10 лет творческой деятельности. Работая в основном в пост импрессионистском стиле, Ван Гог начинал свое творчество с темных, серых, землянистых цветов и мрачной тематики, которые совсем не свойственны Ван Гогу, которого мы знаем сегодня. И есть у этого художника одно полотно, которое совмещает два важнейших периода жизни Ван Гога. Что это за полотно и почему его называют двойным?





Винсент Ван Гог, в основном самоучка и недооцененный при жизни, создал более 900 картин и 1100 работ за десятилетие работы художником. Ранние работы Ван Гога под влиянием Жана-Франсуа Милле и художников Барбизонской школы включают суровые портреты голландских крестьян и удручающие сельские пейзажи. В 1886-88 он переехал в Париж, где импрессионизм и неоимпрессионизм оказали большое влияние на его живопись. Вдохновившись новым стилем, Ван Гог осознал, что его собственная палитра слишком темна и уже старомодна. Он осветил свою палитру, экспериментировал с более короткими мазками, импасто и дополнительными цветами.



Автопортреты

Ван Гог также начинает интересоваться японским искусством и собирать японские гравюры вместе со своим братом Тео. Весной и летом следующего года он регулярно занимался живописью на открытом воздухе в деревне Аньер, недалеко от Парижа. Позже в письме своей сестре Виллемине он писал, что в пейзаже он начал «видеть больше цвета, чем раньше». Картины, которые он сделал в Париже, олицетворяют смелый постимпрессионистский стиль. Это те самые работы, которые наиболее известны сегодня. И к ним относится одно загадочное двойное полотно…

«Клочок травы»

Анализируемая нами картина «Клочок травы» была написана как раз в период его экспериментов в живописи в Аньере. Она была написана в 1887 году и сегодня принадлежит музею Крёллера-Мюллера. Каждый мазок на этой картине абсолютно совпадает с клочком травы: стебелек, лепесток или сама трава. Для этого Ван Гог выбирает крупный план поля травы — композицию, которая часто встречается на японских принтах. Он словно увеличивает каждую отдельную травинку, цветок и изображает их очень тщательно и с большой утонченностью в легкой и красочной палитре.

Второе дно полотна — портрет крестьянки

Ранние исследования картины «Клочок травы» выявили смутные очертания человеческой головы, но лицо женщины появилось из центра работы только после того, как картина была подвергнута флуоресцентной спектроскопии. Портрет крестьянки Винсента Ван Гога был раскрыт в необычайных деталях благодаря использованию рентгеновской техники, которая никогда ранее не применялась к живописи.

Таким образом, для своей работы с изображением клочка травы Ван Гог использовал полотно, на котором он уже рисовал ранее. Предполагается, что Ван Гог нарисовал ее в 1884-1885 годах, находясь в брабантском городке Нюэнен, то есть примерно за два с половиной года до того, как он нарисовал на ней клочок травы.В Нюэнене Ван Гог пишет свои первые работы на тему народной жизни. Это картины в темных землянистых тонах, в основном портреты крестьян. В этот период он хотел стать своего рода художественным представителем неблагополучных классов, социальной заботы, которая будет следовать за ним на протяжении всей его карьеры.Это стремление привело к его первому шедевру «Едоки картофеля» (апрель 1885 года).

Ван Гог писал, что в данной работе композиция картины показывает, что люди на ней едят теми же руками, которыми работали в земле. Они заслужили эту еду. Познакомившись с импрессионизом, мастер решил раз и навсегда оставить темные краски, которые он так долго изучал и пробовал, чтобы перейти на более цветную палитру.Художественное импрессионистское движение только начало набирать популярность, когда Ван Гог прибыл в Париж. Художник был особенно заинтересован исследованиями пуатинтилистов — неоимпрессионистов Жоржа Сера и Пола Синьяка в области разделения спектра света.



Жорж Сера и Пол Синьяк



Работы Сера и Синьяка (пуантилизм)

В чем особая значимость двойной картины Ван Гога?

Что же отличает два полотна — два периода жизни Ван Гога — «Клочок травы» и «Портрет крестьянки»? Глобальные трансформации в видении и творчестве Ван Гога. Огромный контраст между его мрачным использованием цвета в период Нюэнен и его яркой и светлой палитрой в Париже поразителен. Чрезвычайно быстрое и радикальное изменение стиля Ван Гогом воплощено в этой единственной картине.

Ученые сканировали изображение в течение двух дней тонкими тончайшими рентгеновскими лучами, генерируемыми синхротроном — машиной, которая ускоряет субатомные частицы. Атомы в слоях краски пропускают флуоресцентные рентгеновские лучи. И вот элементы из определенных пигментов краски, например, из ртути и сурьмы, позволили получить «цветную фотографию» скрытого произведения.Ван Гог довольно часто рисовал поверх своих ранних работ. По оценкам экспертов, около трети его ранних картин скрывают другие композиции. «Клочок травы» был завершен в Париже в 1887 году и принадлежит музею Кроллера-Мюллера в Нидерландах.Эмоционально нестабильный и импульсивный, Ван Гог в конечном счете потерпел крах и переехал в приют на юге Франции, где писал пейзажи, портреты, интерьеры и натюрморты, пропитанные личной символикой. А сегодня Ван Гог, непризнанный при жизни, является одним из самых известных и гениальных художников, а его работы продаются за баснословные деньги.