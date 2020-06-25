Новый «Крик» запущен в производство

Студии Spyglass Media Group и Paramount Pictures запускают в производство очередной фильм ужасов из серии крик. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety. Постановщиками назначены Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, создатели фильма «Я иду искать» 2019 года выпуска.

Ожидается, что Дэвид Аркетт в очередной раз исполнит роль заместителя шерифа Дьюи. Присоединится ли к нему кто-то еще из оригинального актерского состава, пока не уточняется. Съемки планируется начать в конце лета 2020 года с прицелом на премьеру в середине 2021 года. Paramount будет отвечать за прокат картины по всему миру и представит его на ццифровых платформах в некоторых странах, права на показы на платных телеканалах в Северной Америке будут принадлежать Spyglass.

Напомним, что режиссер Уэс Крэйвен, выпустил первую часть «Крика» в 1996 году. Проект был очень успешен в прокате, собрав более 170 миллионов долларов при бюджете в 14 миллионов, и стал своего рода культовым во многом из-за оригинальной маски злодеев. И первый и второй фильмы получили развитие в многочисленных продолжениях.