Найдено гигантское одноклеточное существо на дне океана

Эти виды были описаны на основе морфологии и генетических данных из образцов, собранных с помощью аппарата с дистанционным управлением в экспедиции на западе глубоководной зоны Кларион-Клиппертон, (CCZ). Эта территория занимает обширную полосу Тихого океана.

«Мы были рады найти этих прекрасных новых ксенофиофоров. Казалось уместным назвать один из них в честь гавайского слова Моана, означающего «океан». Ксенофиофоры — один из наиболее распространенных видов крупных организмов, обнаруженных на глубоководных равнинах ЗКК, поэтому название второго рода было выбрано, чтобы подчеркнуть это» Эндрю Гудэй, профессор NOC и ведущий автор исследования

Как и некоторые другие типы фораминифер, ксенофиофоры создают оболочки, называемые тестами. Они состоят из частиц, которые они получают из окружающей среды. Зачастую это сложные конструкции, которые могут достигать размеров четырех дюймов и более.

Moanammina semicircularis sp. nov. — новый вид нового рода, имеет стеблевидную, веерообразную оболочку, около трех дюймов в высоту и три с половиной дюйма в ширину. Это гигантские размеры для одноклеточных существ.

Оболочки двух других новых видов, Abyssalia foliformis sp. nov. и Abyssalia sphaerica sp. nov., напоминают плоский лист и почти идеальную сферу, соответственно. Они замечательны тем, что построены полностью из стеклянных спикул губки (минеральные элементы скелета, выполняющие опорную функцию и поддерживающие форму тела губок).

Четвертый новый вид — Psammina tenuis sp. nov., имеет тонкую, пластинчатую форму.

Эти четыре новых вида и два новых рода увеличили количество описанных ксенофиофоров до 17 в бездне глубоководных равнин (22% от общего количества для этой группы).

Причем, многие из них известны, но все еще не описаны. Эта часть Тихого океана, несомненно, является горячей точкой разнообразия ксенофиофоров.

Мы видим их повсюду на морском дне в разных формах и размерах. Они, несомненно, являются очень важными членами богатых биологических сообществ, живущих в CCZ. Среди прочего, они предоставляют собой потенциальные источники пищи для других организмов. Ученые отметили, что им важно понять, как можно больше об экологии этих странных простейших. Это необходимо, если исследователи хотят полностью понять, как разработка морского дна может повлиять на эти сообщества и популяции видов.

Moanammina semicircularis генетически идентичен другому экземпляру, найденному в 2017 году в восточной ЗКК. Таким образом, это исследование дало первое генетическое подтверждение широких географических диапазонов (по крайней мере ~ 2300 миль) для абиссальных видов ксенофиофора.