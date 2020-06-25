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Мадонна назвала Трампа «нацистом»

Мадонна

Американская певица Мадонна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа, призвавшего приостановить тестирование населения на коронавирус. Артистка назвала главу государства «нацистом-социопатом» в Instagram.

Исполнительница также раскритиковала предложение Трампа сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага, отметив, что полиция в США не несет никакой ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан.

«Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем!» — добавила артистка.

«Время проснуться», — призвала Мадонна своих подписчиков.

25 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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