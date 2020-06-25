Истребитель F-35A сбросил термоядерную бомбу

Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности. Как пишет The Aviationist, такие испытания начались в рамках подготовки к сертификации F-35 в качестве истребителя двойного назначения, то есть боевого самолета, способного нести как тактическое, так и стратегическое вооружение.

Программа разработки семейства истребителей F-35 изначально предусматривала возможность наделения боевых самолетов способностью нести ядерное вооружение. Согласно действующим планам, сертификация F-35A в качестве самолета двойного назначения запланирована на январь 2023 года. Возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12 боевые самолеты получат вместе с обновлением программного обеспечения с нынешней версии Block 3A до версии Block 4.

Испытания F-35A сбросом макета термоядерной бомбы B61-12 проводились 461-й испытательной эскадрильей на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии. Проверки стартовали в 2019 году, однако о них министерство обороны США объявило только сейчас. Во время испытаний самолет F-35A выполнял полеты с макетом бомбы B61-12 во внутреннем отсеке вооружения. Для испытаний использовались не строевые истребители, а опытные образцы F-35A, прежде проходившие летные испытания в рамках программы разработки самолетов такого типа.

Разработка авиационной бомбы B61-12, боеприпаса нового поколения в семействе B61, ведется с 2012 года. Новые боеприпасы заменят все типы B61, а также бомбы B83, стоящие на вооружении США с 1983 года. Следует отметить, что фактически новых B61-12 выпущено не будет — в эту версию будут переделываться с частичной заменой деталей на новые уже имеющиеся бомбы B61 разных версий. Новый боеприпас получил систему наведения и боевую часть изменяемой мощности. Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн.

Производство модернизированных боеприпасов планируется развернуть на заводе «Пэнтекс» в Техасе. Подготовка к выпуску бомб ведется с октября 2018 года. Изначально серийное производство боеприпасов планировалось начать в сентябре 2019 года, однако затем этот срок сдвинули на март 2021 года. Поводом для переноса сроков начала серийного производства B61-12 стало недостаточное количество запчастей.