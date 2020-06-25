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Инсайдер рассказал об отношениях Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне

На прошлой неделе Камила Морроне отпраздновала день рождения — модели и начинающей актрисе исполнилось 23 года. Этот день Камила провела с 45-летним возлюбленным Леонардо ДиКаприо, подругой Ниной Добрев и другими приятелями на яхте в Малибу.

На днях же инсайдер сообщил изданию People, что на карантине отношения модели и актера стали еще крепче и серьезней. Источник уточнил, что в период самоизоляции Лео и Камила по-настоящему сблизились и полюбили проводить время наедине.

Обычно он очень независим и проводит много времени со своими друзьями, однако из-за карантина он в основном все время находился с Камилой. Ему нравится быть с ней, они невероятно близки,

— рассказал инсайдер.

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо

Источник уточнил, что в период самоизоляции ДиКаприо в течение нескольких месяцев круглые сутки был рядом с Камилой, — они переживали пандемию в его доме. Он добавил, что Лео, похоже, очень серьезно относится к своей возлюбленной.

Кстати, компанию Камиле и Лео на самоизоляции также составляли два новых питомца — щенки породы хаски по имени Джек и Джилл. Теперь звездная пара регулярно выходит с любимцами на прогулки по Лос-Анджелесу и занимается их дрессировкой и воспитанием.

Камила Морроне

Камила Морроне
Напомним, первые слухи о романе ДиКаприо и Морроне появились в декабре 2017 года. Влюбленные долгое время старались не попадаться на глаза репортеров и никак не комментировать свои отношения в прессе. В феврале этого года Лео и Камила дебютировали в качестве пары на церемонии премии «Оскар». Они воздержались от совместного выхода на красную дорожку, однако в зале заняли соседние места в первом ряду и все время держались вместе.

Камила Морроне, Леонардо ДиКаприо и Сальма Хайек

Камила Морроне, Леонардо ДиКаприо и Сальма Хайек

25 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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