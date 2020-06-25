Цены на нефть рухнули на данных о росте добычи в США

Цены на нефть ускорили падение в среду после того, как Минэнерго США опубликовало еженедельный доклад о состоянии рынка энергоносителей.На 18.16 мск фьючерсы на сорт Brent в Лондоне падают на 5,5%, до 40,29 доллара за баррель, обновляя минимумы более чем за неделю.

Котировки марки WTI пробили отметку 40: контракты на август заключаются по 38,14 доллара за бочку со снижением цены на 5,55%.

Как сообщило управление энергетической информации американского Минэнерго, за минувшую неделю добыча нефти в стране выросла впервые за 11 недель. Нефтяники добавили на рынок 500 тысяч баррелей новых ежедневных поставок, качая в среднем 11 млн баррелей в сутки.

Основная часть этого прироста объясняется возобновлением работы месторождений, временно остановленных из-за тропического шторма Кристобаль, бушевавшего в Мексиканском заливе неделю назад.

Тем не менее статистика произвела удручающий эффект на рынок, который уже беспокоится о нарастающих темпах пандемии в мире, говорит старший экономист ABN Amro Ханс ван Клееф.

«Надежды на восстановление спроса разбиваются о страхи распространения Сovid-19», — отмечает он. По данным ВОЗ, уже неделю в мире в среднем ежедневно фиксируется более 150 тысяч новых случаев коронавируса. В США 8 южных штатов летят вверх по количеству зараженных, ставя новые и новые рекорды, а среднее число заболевающих подобралось к 30 тысячам в день.

Рынок нефти, взлетевший на докризисные уровни после сделки ОПЕК+, похоже, недооценивает риски второй волны пандемии и возращение угрозы переполненения хранилищ, которая обрушила котировки до отрицательных уровней в апреле, говорит старший аналитик Bloomberg Intelligence Винс Пьяцца.

По данным Минэнерго США, на минувшей неделе в коммерческих хранилищах осело 1,44 млн баррелей нераспроданной нефти. Запасы бензина, впрочем, сократились — 1,673 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 249 тысяч баррелей.

К распродаже нефтяных фьючерсов могли приступить крупные алгоритмические фонды, использующие компьютерные модели для отслеживания рыночных трендов, говорит старший брокер R.J. O’Brien Кит Уайлди.

Котировки WTI добрались до уровней, на которых у роботов могли сработать сигналы на продажу, отмечает он.