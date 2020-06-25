CША из-за действий Москвы могут разместить ядерные ракеты в Европе

США не планируют вводить мораторий на размещение своих ядерных ракет в Европе, заявил в среду спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, именно Москва развалила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, по условиям которого Штаты в конце 1980-х вывели из европейских членов НАТО ракеты «Першинг-2», способные достигать российской территории в считанные минуты.

Россия «разрушила договор», создав, испытав и разместив на своей территории запрещенную ракету SSC-8 (9М729), тогда как США «на протяжении более 30 лет соблюдали этот договор», цитирует Биллингсли «Коммерсант», передает Финанс.ру.



Он добавил, что большим арсеналом ракет средней дальности обладает Китай, и он не связан никакими ограничениями.

«Я бы не стал тратить время на размышления о моратории: говоря по-простому, моратория, не будет», — заявил Биллингсли.

22 июня в Вене состоялись 10-часовые российско-американские переговоры по стратегической стабильности, где обсуждалась судьба последнего договора, ограничивающего ядерную гонку — подписанного Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым СНВ-3.

Это соглашение запрещает России и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия и истекает в феврале 2021 года.

Вашингтон требует, чтобы к обновленному договору присоединился Китай и отказывается продлевать документ без подписи Пекина. РФ в Вене предложила американской рассмотреть возможность введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, заявлял ранее бандитский МИД РФ.