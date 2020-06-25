Болтон: Трамп сначала считал, что в Керченском проливе Украина устроила провокацию

Президент США Дональд Трамп думал, что атака на украинские корабли российскими спецслужбами в Керченском проливе в 2018 году – это спланированная провокация со стороны пятого президента Петра Порошенко.

Источник: мемуары советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, о которых говорится в статье «Как США отказывали Порошенко и шантажировали Зеленского: новые детали из мемуаров Джона Болтона»

Дословно: «Первая мысль Трампа была, что Украина устроила провокацию, и это было по меньшей мере возможным, учитывая приближение президентских выборов. Но также было возможным, что это россияне ищут повод для конфронтации или пытаются каким-то образом легитимизировать аннексию Крыма… В любом случае Трамп не был заинтересован что-либо делать, даже если Россия совершенно не права».