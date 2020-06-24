ВТО готовится к существенному спаду мировой торговли

Объем мировой торговли резко сократился в первой половине нынешнего года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ослабившей глобальную экономическую активность, констатируют эксперты Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом их предварительные оценки для второго квартала, в котором распространение коронавируса и связанные с ним локдауны затронули значительную часть мира, свидетельствую о том, что падение объема глобальной торговли может составить примерно 18,5%, сообщает «Финмаркет».

Напомним, 20 мая ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли товарами, вероятно, резко упадет в I полугодии текущего года, поскольку пандемия COVID-19 подрывает глобальную экономику. Барометр мировой торговли, который предоставляет информацию о направлении движения в этой сфере относительно последних трендов, в марте опустился до отметки 87,6 пункта, что является минимальным уровнем с начала расчета индикатора в июле 2016 года. Как подчеркивали в ВТО, данные свидетельствуют о резком сокращении объема торговли товарами в мире, которое распространится на II квартал, и признаков того, что снижение достигло дна, пока нет.

Еще 14 апреля Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад, в котором спрогнозировал падение мирового ВВП в 2020 году на 3% и более из-за пандемии COVID-19. При этом еще в январе, до появления признаков пандемии, МВФ незначительно понизил свои оценки по глобальной экономике, но предполагал тогда рост ВВП до 3,3% по итогам текущего года. Что касается прогнозов по отдельным странам, то фонд ожидает падения экономики США в 2020 году на 5,9% в сравнении с 2019 годом. Китаю предсказывается резкое замедление темпов роста ВВП — на 4,8 процентного пункта до 1,2%. МВФ также предполагает, что экономика еврозоны из-за коронавируса упадет в 2020 году на 7,5%.

Ранее, 27 марта, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика вошла в рецессию. «Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», — заявила глава МВФ. При этом она ожидает восстановления глобальной экономики в 2021 году, но если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Добавим, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы почти в 200 странах и районах мира. В целом число инфицированных COVID-2019 в мире превысило 9,2 млн человек, скончались более 476 тыс. человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали многие отрасли, в том числе авиатранспорт, туризм, гостиничный бизнес, автопром, строительство, ритейл, сфера развлечений.