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Трамп объяснил, почему Болтон должен сидеть в тюрьме

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен сидеть в тюрьме.

Он написал в Twitter, что Болтон нарушил закон, попытавшись разбогатеть за счет продажи «совершенно секретной информации».

«В итоге я его помиловал, и это было неправильно», — добавил американский лидер.

Напомним, летом выйдет книга Болтона о его работе на посту советника по национальной безопасности. Он был уволен за месяц до того, как анонсировал публикацию. Администрация Трампа не смогла добиться запрета на обнародование мемуаров.

24 июня, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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