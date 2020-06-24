Путин поручил обложить налогом самозанятых по всей России с 16 лет США назвали условия продления договора об СНВ » Трамп объяснил, почему Болтон должен сидеть в тюрьме Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен сидеть в тюрьме. Он написал в Twitter, что Болтон нарушил закон, попытавшись разбогатеть за счет продажи «совершенно секретной информации». «В итоге я его помиловал, и это было неправильно», — добавил американский лидер. Напомним, летом выйдет книга Болтона о его работе на посту советника по национальной безопасности. Он был уволен за месяц до того, как анонсировал публикацию. Администрация Трампа не смогла добиться запрета на обнародование мемуаров.

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