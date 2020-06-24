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США передали Украине партию интеллектуальных противотанковых ракет

Украинское Минобороны сообщило о получении американского вооружения и оборудования для противотанковых комплексов Javelin.

По данным ведомства, речь идет о первой партии груза по контракту на сумму более $27 млн, подписанному в декабре 2019 года.

В рамках проекта «Международные военные продажи» США передали Украине ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций для комплекса Javelin.

Следующие партии военной продукции Украина получит в течение 2021—2022 годов. В общей сложности на вооружение поступят 37 пусковых установок и 210 ракет.

24 июня, 2020 | Category: Новости, США, Украина ﻿
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