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США назвали условия продления договора об СНВ

Выполнение трех требований США станет обязательным для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), действие которого заканчивается в 2021 году.

Как сообщили источники газеты The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа будет добиваться включения в договор новых жестких мер верификации и учета всех ядерных боеголовок.

Кроме того, Вашингтон продолжит настаивать на том, чтобы к соглашению присоединился Китай, хотя Пекин уже ответил категоричным отказом.

Отмечается, что окончательного решения в Белом доме пока не приняли, поэтому список требований может быть расширен.

Информация об условиях продления договора появилась после российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые состоялись в Вене 22 июня.

24 июня, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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