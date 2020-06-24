Шарлиз Терон объяснила, почему она не выйдет замуж никогда

В 44 года Шарлиз Терон никогда не шла к алтарю. Но, как на днях призналась голливудская актриса, она никогда и не хотела выходить замуж, ведь не представляет себя женой.

Об этом она заявила в эфире SiriusXM’s, передает People. Шарлиз Терон пришла на радиошоу, чтобы представить свой новый фильм «Старая гвардия», однако не избежала вопросов о личной жизни.

Актриса откровенно рассказала, что никогда не хотела быть чьей-то женой. Но она не чувствует себя несчастной или одинокой от этого: Шарлиз Терон усыновила двоих детей, которые являются главными людьми в ее жизни. Звезда предполагает, что никогда не решится на брак и не пустит избранника в свою квартиру. Единственной альтернативой в этом случае может стать роман, когда пара живет в двух соседних домах.

«Я никогда не хотела замуж. Клянусь, я никогда не была одинока и никогда не чувствовала себя такой. Мне нравится ходить на свидания, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова жить с кем-то. Честно говоря, мужу, возможно, придется купить дом рядом со мной. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова пойти на это, я слишком стара для этого», – поделилась Шарлиз Терон.

Что известно о личной жизни актрисы

Личная жизнь Шарлиз Терон всегда становилось поводом для обсуждений. Все потому, что звезда крутила романы с известными ловеласами, которые публично признавались ей в любви. Но ни один красавец так и не стал ее мужем.

В то же время в западных СМИ подозревали, что актриса тайно вышла замуж за Шона Пенна. С голливудским коллегой Шарлиз Терон крутила роман с 2013 до середины 2015 года. Инсайдеры утверждали, что пара живет вместе, а Шарлиз не носит обручальное кольцо, чтобы не привлекать к этому событию внимание СМИ. Однако в радиоэфире актриса опровергла эти слухи, заявив, что никогда не хотела выйти замуж за Шона Пенна, хотя и имела чувства к нему.

Нет, это ложь. Я не «почти вышла замуж за Шона Пенна». Мы просто встречались и все. Мы, конечно, имели уникальные отношения, но это длилось всего год. Мы не продолжали их. Я никогда не собиралась выходить за него замуж. Ничего подобного, – заверила Шарлиз Терон.

Среди избранников Шарлиз Терон также были: актеры Крэйг Бирко и Стюарт Таунсенд, а также музыканты Стивен Дженкинс и Seal. Кроме этого, актрисе приписывали роман с Брэдом Питтом, однако она опровергла эти слухи.