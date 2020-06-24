Селена Гомес упала с пьедестала звезд мировой величины

Американская певица Селена Гомес (Selena Gomez) считается одной из самых известных и популярных исполнительниц по всему миру. Уже много лет девушка занимается музыкой и пользуется большой популярностью среди своих поклонников. В недавнем времени фанаты начали замечать, что их любимая певица начала сдавать позиции.

Несколько лет подряд она лидировала в списке «Самых популярных певиц мира», но в этот раз Селена покинула звездную десятку. Сейчас певица находится на 12 строчке, чем сильно огорчает своих поклонников. Ну как же так, Селена?

Гомес стала популярной ещё будучи ребёнком. Девушка все детство снималась в сериалах и фильмах от кинокомпании «Дисней», а после актерской карьеры, решила начать развиваться в музыкальной среде. В этом деле девушка почти моментально получила популярность и начала давать множество выступлений и гастролировать по разным странам.

Очень жаль, что такая яркая и замечательная певица, как Селена Гомес, потеряла свой звездный статус и покинула десятку самых популярных певцов мира. Будем надеяться, что этот результат временный и совсем скоро исполнительница сможет вернуть свою первую строчку.