Памела Андерсон снялась топлес на байке

Знаменитость взбудоражила своих фанатов пикантным фото, на котором предстала полуобнаженной. Один из поклонников не смог сдержаться и предложил звезде выйти за него замуж.
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон порадовала поклонников откровенным снимком. Знаменитость предстала топлес на байке. Фото она опубликовала в своем Instagram.
На черно-белом снимке 52-летняя Андерсон позирует лежа на байке. Обнаженную грудь она прикрывает руками.
Поклонникам понравилось пикантное фото модели.
«Это очень горячо», «Теперь мне после этого фото надо остыть», — написали комментаторы, а один из пользователей отметил, что хочет жениться на Пэм.
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