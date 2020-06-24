Памела Андерсон снялась топлес на байке

Знаменитость взбудоражила своих фанатов пикантным фото, на котором предстала полуобнаженной. Один из поклонников не смог сдержаться и предложил звезде выйти за него замуж.

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон порадовала поклонников откровенным снимком. Знаменитость предстала топлес на байке. Фото она опубликовала в своем Instagram.

На черно-белом снимке 52-летняя Андерсон позирует лежа на байке. Обнаженную грудь она прикрывает руками.

Поклонникам понравилось пикантное фото модели.

«Это очень горячо», «Теперь мне после этого фото надо остыть», — написали комментаторы, а один из пользователей отметил, что хочет жениться на Пэм.