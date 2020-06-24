Плюшевый роботюлень будет убивать боль Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой » Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Об этом сообщает Variety Речь идет о случаях в 2014-м, 2017-м и 2019 году. Обвинение Джереми предъявили по восьми пунктам, если его признают виновным, 67-летнему усачу грозит до 90 лет тюрьмы Делом Рона Джереми занимается заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело против продюсера Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе. Джереми отрицал сексуальное насилие над кем-либо в заявлении журналу «Роллинг Стоун»

загрузка...