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Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Об этом сообщает Variety

Речь идет о случаях в 2014-м, 2017-м и 2019 году. Обвинение Джереми предъявили по восьми пунктам, если его признают виновным, 67-летнему усачу грозит до 90 лет тюрьмы

Делом Рона Джереми занимается заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело против продюсера Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе. Джереми отрицал сексуальное насилие над кем-либо в заявлении журналу «Роллинг Стоун»

Рон Джереми,Ron Jeremy,сексуальные домогательства,порноактёр
24 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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