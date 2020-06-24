Название: Яхтинг в Греции: развлечения и досуг на борту

Мало кто сомневается в том, куда ехать на отдых летом. Конечно, на море! Но ведь всегда хочется разнообразия, чего-то неизведанного и интересного! Увлекательный яхтенный круиз вдоль островов Греции – именно то, что нужно. Такое путешествие гарантированно оставит неизгладимое впечатление на всю жизнь. Это не просто прогулка по морю, а собственный пляж на волнах, обилие постоянно сменяющихся пейзажей и настоящая романтика.

Содержание:

Досуг на яхте Дайвинг и серфинг Посещение пещер и пляжный отдых Праздники, фестивали, вечеринки Греческая кухня Достопримечательности и шопинг

Досуг на яхте

Проведение отпуска на яхте выбирает все большее количество путешественников. Безусловно, существуют элитные яхты, стоимость аренды которых доступна не каждому. Но всегда есть возможность выбрать менее презентабельное судно класса стандарт или комфорт. Стоимость чартера таких яхт редко превышает совокупную цену за тур в отеле. На стадии бронирования понадобится подобрать тип судна, его характеристики и техническое оснащение на борту. Отдых на яхте открывает перед путешественниками возможность самостоятельно составить маршрут, продумать индивидуальную развлекательную программу с учетом пожеланий всех участников яхтенного круиза и самое главное – вы получаете полную свободу действий и независимость от расписания. Продумать все детали путешествия нужно заранее. Чаще всего туристов интересует аренда яхты на Крите и возможность аренды на Корфу яхт . Забронировать яхту на острове Крит возможно в городе Ираклион, а на Корфу – в столичном городе Керкира.

Добраться из афинского аэропорта к месту выдачи яхты будет удобно на автобусе, автомобиле, такси. Лучший выбор – аренда автомобиля. По пути вы сможете делать остановки в живописных местах, фотографировать пейзажи, осматривать достопримечательности, знакомиться с местной кухней в придорожных тавернах.

На яхте могут разместиться 4-13 человек, все зависит от габаритов арендованного судна. Минимальное количество кают – 2. Большинство из них оборудованы двуспальными кроватями, шкафами для одежды и тумбочками для личных вещей. Предусмотрены ванные комнаты с горячей водой. Камбуз оснащен плитой, холодильником, кухонными приборами, мебелью. Туристам больше нравится обедать или ужинать на кокпите, откуда открываются отличный вид на море. От палящего солнца и проливного дождя пассажиров защитит тент.

Чем заняться на яхте во время перехода от острова к острову? Те, кто любит тихий отдых, могут заняться йогой, посмотреть фильм, прочесть новую книгу, написать морской пейзаж. Большая часть отдыхающих предпочитает более активное времяпрепровождение.

Дайвинг и серфинг

Излюбленное увлечение многих туристов – это дайвинг. Погружение в морскую пучину с кристально чистой водой позволяет в мельчайших деталях рассмотреть все богатство подводного мира, каждого ее обитателя. Греция привлекательна тем, что на дне ее морей покоится огромное количество старинных кораблей и целые кладбища якорей. В греческих водах обитают редкие виды рыб и растения неимоверной красоты. Рассмотреть их в деталях – главная задача настоящего дайвера. Центры дайвинга размещены в Афинах, на Корфу, Миконосе, Родосе и Скиатосе Греция . Ученикам предоставляется снаряжение, обучение проводит инструктор.

Еще одно интересное развлечение – подводная охота. Ее нередко совмещают с дайвингом. Приобрести лицензию можно непосредственно на месте. У любителей рыбалки появляется отличный шанс выловить тунца или другую рыбу прямо с борта яхты.

Серфинг в Греции совершенно безопасен из-за отсутствия акул, а наличие песчаного дна делает водные развлечения в стране еще более комфортными. В дневное время можно поймать отличную волну на Тиносе и Икарии. Излюбленным местом серферов считается романтичный Санторини. При южном ветре получится оседлать волну на Никосе и пляжах Афин. Необходимое оборудование можно взять напрокат прямо на побережье.