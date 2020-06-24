НАСА показало закаты на других планетах

Закаты происходят на планетах, когда они вращаются вдали от света своей звезды (в нашем случае — Солнца). В ходе этого процесса фотоны (легкие частицы) рассеиваются в разных направлениях в зависимости от типов молекул в атмосфере. Именно поэтому сейчас эти симуляции являются ценным инструментом для изучения отдаленных атмосфер.

Используя известную информацию об атмосферах этих миров, планетолог создал набор симуляций неба, которые показывают, как будет выглядеть закат в разных мирах. В анимациях показан именно тот вид, который бы вы бы увидели, если бы смотрели на небо с этих планет через широкий объектив камеры. Белая точка здесь обозначает местоположение Солнца.

Эти симуляции неба теперь являются частью онлайн-инструмента, известного как Генератор планетного спектра, который был разработан учеными из НАСА. С помощью него ученые могут смоделировать, как свет движется в атмосфере объектов — от планет и до комет. Также ученые могут исследовать атмосферы далеких миров и лучше понимать их поверхности и атмосферы.

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