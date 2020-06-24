Начались испытания системы автоматической посадки для аэротакси

Американская компания Honeywell Aerospace приступила к испытаниям прототипа системы автоматической посадки, которая будет устанавливаться на перспективные городские летательные аппараты, включая аэротакси. Как пишет Flightglobal, испытания пока проводятся на пилотируемом вертолете AS350 Ecureuil.

Считается, что системы автоматизации различных этапов полета позволят сделать перспективные аэротакси безопаснее, в том числе благодаря уменьшению риска человеческой ошибки. Кроме того, предполагается, что автоматизированное управление полетом позволит реализовать систему управления воздушным движением подобными аппаратами в городской черте.

Во время первых испытательных полетов системы автоматической посадки компании Honeywell Aerospace вертолет выполнял полеты полностью под управлением пилота. Специалисты проверяли способность системы точно распознавать место посадки, обозначенное плакатами с QR-кодами.

Характеристики перспективной системы разработчики не раскрывают. Известно только, что помимо прочего в ее состав входят несколько камер, отвечающих за распознавание посадочных площадок. Будут ли в будущем использоваться QR-метки для обозначения мест посадки, пока неизвестно.

По заявлению разработчиков, первые испытания системы автоматической посадки прошли успешно. Ожидается, что новую систему испытают полностью автоматической посадкой в течение ближайшего года.

Ранее Honeywell Aerospace объявила о разработке легкой системы охлаждения MicroVCS для электрических летательных аппаратов. Первым такую систему получит перспективный израильский пассажирский самолет Alice.