МВФ резко ухудшил прогноз по экономике России

Пандемия коронавируса и крушение цен на нефть принесут российской экономике самую глубокую рецессию за последние 11 лет, считают эксперты Международного валютного фонда.В обновленном прогнозе, опубликованном в среду, МВФ оценивает падение ВВП России в 6,6% — на 1,1 процентного пункта больше, чем в апрельском докладе.

Экономический спад — рекордный с 2009 года — отбросит российскую экономику назад в 2012 год, спалив весь рост, который Росстат по крупицам выжимал после аннексии Крыма (4,5% накопленным итогом в 2014-19 гг).

На возвращение к докризисным уровням Россия понадобится не менее двух лет, считают в фонде: восстановительный рост 2021-го — на 4,1% — компенсируется только две трети от провала.

«Вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение дохода от экспорта нефти после резкого снижения цен на энергоносители приведут к резкому экономическому спаду в России», — констатирует МВФ.

Хотя котировки Brent стабилизировалась после сделки ОПЕК+, депрессия на рынке нефти обещает быть затяжной: средняя цена барреля, по прогнозу МВФ, составит 36,18 доллара в этом году и 37,54 доллара — в следующем, а в долгосрочной перспективе вряд ли превысит 46 долларов. Это примерно на 25% ниже среднего уровня 2019 года, отмечает фонд.

Пандемия COVID-19 оказалась негативное влияние на экономическую активность во всем мире, причем спад оказался глубже, чем ожидалось, а восстановление будет медленным и неравномерным, говорится в докладе МВФ.

Прогноз по спаду мирового ВВП ухудшен в 1,5 раза — с 3,5% до 5,4%. В денежном выражении глобальная экономика потеряет 4,3 триллиона долларов, как если бы с экономической карты в мира в одночасье исчезла целая Германия.

«Значительный удар был нанесен по рынку труда» многих стран: за первый квартал 2020 исчезло более 300 млн рабочих мест, констатируют в МВФ.

Согласно прогнозам, падение ВВП стран с развитой экономикой в 2020 году составит 8%, что на 1,9 п. п. больше, чем в апрельском прогнозе. Глубокий экономический спад в этом году ожидается в США (падение ВВП на 8%), Японии (5,8%), Великобритании (10,2%), Франции (12,5%) Италии и Испании (по 12,8%).

ВВП развивающихся стран упадет в этом году на 3%, в следующем — увеличится на 5,9%.