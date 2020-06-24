Международный уголовный суд займется преступлениями Халифы Хафтара и российских головорезов в Ливии

Там где война, там страдания, боль, смерть и разрушения. А так же и неизменный спутник любого конфликта – бесчеловечность, становящаяся питательной почвой для военных преступлений. И ещё ни один конфликт на нашей планете не обходился без военных преступлений. И что важно понимать, ни один из последних конфликтов на земном шаре не обходился и без Российской Федерации. Но, обо всём по порядку.

Так, намедни стало известно, что Международный уголовный суд получил в своё распоряжение доказательства совершенных Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара военных преступлений, на территориях, находившихся под контролем этого вооруженного формирования.

Речь идёт минимум об 11 массовых захоронениях в Ливии, обнаруженных на сегодняшний день. Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.

Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от ЛНА 5 июня, и явившего подразделениям ПНС братские могилы местных жителей и переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

А теперь самое главное. Что пригороды Триполи, что город Тархуна, что в целом весь конфликт в Ливии, не обходятся без участия в нём наёмников ЧВК “Вагнер”, выступающих на стороне ЛНА и, де-факто, военного преступника Халифы Хафтара.

И не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой заволала о том, что её граждане не принимают участие в конфликте.

В частности, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что информация о присутствии в Ливии ЧВК “Вагнер” и их участие в боевых действиях на стороне ЛНА построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики Москвы на ливийском направлении.

В свою очередь, Африканское командование вооруженных сил США заявило, что на стороне ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара воюют 2 тысячи наёмников ЧВК “Вагнера”, которые участвовали в 14-месячном провальном наступлении на Триполи с первых же его дней.

Фактически, все те города и населенные пункты, которые занимала ЛНА, были заняты наёмниками ЧВК “Вагнер”, известными своей жестокостью и бесчеловечностью. Стоит вспомнить хотя бы облетевшее весь мир жуткое видео и фото пыток сирийца, схваченного “вагнеровцами” и его казнь. А так же тот факт, что в рядах ЧВК “Вагнер” воюет немало неонацистов, прошедших обучение в лагере “Партизан” под Санкт-Петербургом.

Всё это намекает на то, что когда следственные действия по массовым убийствам в Ливии завершатся, то россияне не только в очередной раз макнуться в тот факт, что их страна поддерживала военного преступника Халифу Хафтара, но и будут представителями страны, граждане которой непосредственно принимали участие в убийствах, пытках и издевательствах над мирным населением.

И под конец стоит отметить то, что в Ливии такое расследование станет возможным благодаря адекватному ответу ПНС и поддерживающих его союзникам, на агрессию ЛНА. В свою очередь, в других странах, где присутствуют российские головорезы, Сирия, Мозамбик, ЦАР, Венесуэла, оккупированная часть Донбасса, это остается невозможным. По крайней мере – пока.