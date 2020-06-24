Массировный израильский удар по сирийским базам, 7 убитых

Арабские СМИ сообщают о том, что ВВС Израиля минувшей ночью “нанесли массировные удары” по военным базам в центральной части Сирии.

Видео в социальных сетях демонстрируют мощные взрывы, освещающие ночь.

Израиль нанес удары по базам в Саламия и Сабура около часа ночи 24 июня.

Сирийская армия сообщает о “перехвате большого количества ракет”, но признает, что некоторые из них попали в цели и “нанесли ограниченный материальный ущерб”.

Судя по силе взрывов, целью атак были склады вооружений.

Саламия расположена в провинции Хама, на дороге между Хомсом и Раккой.



Удары в Хамме последовали после атак в Суэйде и Дейр эз-Зур вечером 23 июня. В результате атак, по данным официального сирийского агентства SANA убиты двое солдат, несколько ранены. Во время атак в Дейр эз-Зур удары были нанесены к востоку от Пальмиры, в районе Сукна и в самом городе Дейр эз-Зур.

По данным в сирийских социальных сетях, убиты пять членов про-иранских милиций. SOHR заявляет, что в результате этих ударов был уничтожен военный центр проиранских ополченцев между Ас-Сухной и Дир эз-Зуром, в районе Кабаджиб: погибли пять боевиков, есть раненые (в том числе тяжелораненые). Сообщается также, что был атакован коммуникационный и радиолокационный центр регулярной армии Сирии в районе Таль ас-Саны в мухафазе Ас-Суэйда: убиты не менее двух военнослужащих, есть раненые, разрушена коммуникационная вышка.

Ранее в арабских СМИ сообщалось о том, что про-иранские милиции и их вооружения перебрасываются на юг страны, в Суэйду.

“Разведывательные источники в регионе” сообщили агентству Reuters, что речь идет о части “теневой войны, ведущейся с одобрения администрации Соединенных Штатов, и которая является выражением антииранской политики Вашингтона”.

http://mignews.com/news/disasters/world/240620_65009_23183.html