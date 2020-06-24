Дописан очередной том «Игры престолов»

Очередной том эпопеи «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», почти закончен. Об этом сообщил писатель Джордж Мартин в своем блоге.

По его словам, окончательно он завершит книгу в 2021 году. «Ветры зимы» должны стать предпоследней частью серии романов «Песнь льда и пламени».

Мартин признался, что изолировался в хижине в горах, чтобы продуктивнее работать. По его словам, он также осознает угрозу, связанную с его возрастом и здоровьем (писателю 71 год), поэтому находится в отдаленном месте с одним помощником, не ездит в людные места и ни с кем не встречается. Писатель также отметил, что из-за пандемии временно закрыл несколько своих учреждений, в том числе некоммерческую организацию Stageciach foundation и кинотеатр Jean Cocteau Cinema, который находится в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико, США. Его книжный магазин Beastly Books пока работает.