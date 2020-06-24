Десять знаковых фильмов покойного Джоэла Шумахера

В понедельник, 22 июня, после года борьбы с онкозаболеванием скончался кинорежиссер Джоэл Шумахер – один из самых противоречивых американских фильммейкеров. Парадоксальным образом он умел снимать картины, которые выводили из себя критиков, как, впрочем, и некоторых зрителей, но при этом все равно входили в списки самого любимого и пересматриваемого. Он запросто открывал будущих звезд, равно как и надолго рушил их карьеры одним большим неудачным фильмом. Он по-настоящему умел открывать будущих звезд там, где никто и искать бы их не стал. По мнению некоторых обозревателей, Шумахер был чрезвычайно недооценен, более того, несмотря на очевидный талант, из-за пары провалов за ним закрепилась незаслуженная стигма плохого режиссера. Вспоминаем фильмы, которые доказывают – Джоэл Шумахер был одним из самых любимых и без него мир кино уже не будет прежним.

Огни святого Эльма (1985)

Спустя полгода после выхода молодежного фильма Джона Хьюза «Клуб «Завтрак» на экраны вышла мелодрама с почти таким же актерским составом и тематикой, но уже от Шумахера. На сей раз актеры играли не школьников, а вчерашних выпускников университета, которые только-только начинают взрослую жизнь. Семерка героев пытается поддерживать отношения регулярными встречами в баре «Огонек святого Эльма», чтобы «дружба длилась вечно», но обстоятельства оказываются сильнее их желания быть вместе. И возможно, если бы не «Клуб «Завтрак» довольно милая и атмосферная картина Шумахера взлетела бы гораздо выше, однако с такими тематикой и кастом сравнения были неизбежны. Учитывая, что это был первый крупный проект режиссера, он во многом и сформировал несколько предвзятое к нему отношение со стороны критиков.

Пропащие ребята (1987)

Впрочем, уже следующий фильм Шумахера, к слову, тоже молодежный, оказался куда успешнее. «Пропащие ребята» соединили в себе черты фильма ужасов и комедии. Картина рассказывает о паре братьев, которая с мамой переезжает в небольшой калифорнийский городок, и тут со старшим Майклом начинают происходить разные странные и пугающие вещи. А все потому, что он, примкнув к уличной банде, становится вампиром. И теперь младший Сэм хочет освободить его, убив верховного вампира. Считается, что именно этот фильм сделал субкультуру готов и вампирскую тематику такими популярными в США. «Пропащие ребята» вышли в 1987 году, когда авторке «Сумерек» Стефани Майер было всего 14 лет и до триумфа ее саги о бессмертных кровопийцах оставалось более полутора десятилетий. Уличная романтика восьмидесятых, симпатичные герои, отсылки к Альфреду Хичкоку, милая пасхалка на Эдгара Аллана По и семейная атмосфера фильма понравились простым зрителям. К тому же «Пропащие ребята» завоевали профильную премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов года.

С меня хватит! (1993)

Пожалуй, лучшая режиссерская работа Шумахера. Фильм рассказывает об обычном, вполне рядовом американце, жизнь которого начинает рушиться по принципу домино. И в какой-то момент из-за всей этой чертовской несправедливости он срывается и берет в руки оружие, чтобы проучить всех, кто будет плохо с ним обращаться. Майкл Дуглас, одетый в белую рубашку с галстуком и очки, под руководством режиссера стал воплощенным гневом человека средних лет и среднего класса. Гневом, который рано или поздно приводит к серьезному взрыву и большим губительным последствиям. Шумахер отлично подчеркнул момент внутреннего кипения героя, который проходит точку невозврата в душной пробке среди жаркого дня. Человек, просто спешащий на день рождения дочери, с которой его разлучили, вдруг становится классическим антигероем, добивающимся справедливости через насилие.

Клиент (1994)

Американский писатель, автор детективов Джон Гришэм был для Джоэла Шумахера весьма знаковым партнером по работе. На основе его романов режиссер создал лучшие свои фильмы. Например, наиболее высоко оцененного критиками «Клиента». В центре истории 11-летний мальчик Марк, который невольно становится свидетелем самоубийства адвоката мафии и носителем некоторых его тайн. За ребенком и его опасными знаниями начинают охотиться мафиози, при этом полиции вместе с ФБР совершенно безразлична безопасность Марка и его семьи, правоохранителей интересуют только его сведения. Помочь мальчику берется адвокат Реджина Лав – ее блистательно сыграла Сьюзан Сарандон. Тоже здорово побитая жизнью женщина соглашается представлять интересы ребенка всего за один доллар и в итоге добивается для него справедливости. Сарандон и ее экранный партнер, юный Брэд Ренфро стали потрясающим актерским дуэтом, в котором каждый персонаж развивается сам и помогает развиться другому. А в противовес им Шумахер поставил злодея Роя Фолтрига в исполнении Томми Ли Джонса. Режиссер знал, как создать слаженный актерский ансамбль.

Время убивать (1996)

Между двумя провалами Шумахер умудрился снять одну из самых сильных работ в своей фильмографии – триллер по роману все того же Джона Гришэма «Время убивать». Это была первая главная роль для подающего большие надежды молодого Мэтью Макконахи. Фильм рассказывает об адвокате (Макконахи), который защищает чернокожего мужчину (Сэмюэл Л. Джексон). Тот прямо в зале суда застрелил двух белых мужчин – насильников и убийц своей дочери, за что сам оказался в наручниках и под угрозой смертной казни. Адвокату предстоит склонить на свою сторону присяжных, убедив их в том, что проступок убитого горем отца заслуживает снисхождения. Каст фильма вообще довольно примечателен – кроме Макконахи и Джексона тут сыграли Сандра Буллок, Эшли Джадд, Кифер и Дональд Сазерленды, а также Кевин Спейси. Некоторые критики отнеслись к картине очень серьезно, пожурив ее за пропаганду смертной казни и романтизацию самосуда. Хотя Шумахер вновь говорил со зрителем о справедливости.

Восемь миллиметров (1999)

В триллере 1999 года сошлись сразу два нелюбимых критиками человека – режиссер Джоэл Шумахер и актер Николас Кейдж. Так что их оценки были в каком-то смысле предрешены. Тем не менее, этот тандем сумел создать весьма напряженную атмосферу детективного триллера, которую оценили зрители. По сюжету, в руки частного детектива Тома Уэлса (Кейдж) попадает пленка с записью жестокого убийства девушки. Его задача – раскрыть это дело. По ходу расследования Уэлс сталкивается с ужасающими фактами, способными сломать психику кому угодно. Но ценой невероятных усилий он все же доводит дело до конца. Вместе с Кейджем в фильме снялись Хоакин Феникс, Джеймс Гандольфини, Петер Стормаре и Норман Ридус. Американские рецензенты разнесли картину в пух и прах за насилие в кадре, якобы превалирующее над саспенсом. А вот жюри Берлинского кинофестиваля номинировало Шумахера на «Серебряного медведя» за режиссуру.

Страна тигров (2000)

Именно Джоэла Шумахера необходимо благодарить за открытие звезды Колина Фаррелла. Черноглазый ирландец впервые показал себя в антивоенной драме 2000 года «Страна тигров». По сюжету он играл рядового Роланда Бозза, который во время вьетнамской войны попадает в тренировочный лагерь для новобранцев, протестует против бесчеловечной муштры и убеждает ждущих отправки на фронт парней, что в войне нет ничего хорошего. Актер, который до того успел пару раз оказаться в полиции за хулиганку, вписался в роль нонконформиста-бунтаря идеально – Фарреллу даже играть особо не приходилось. В итоге работу Шумахера – автора худшего фильма всех времен по версии журнала Empire – стали сравнивать с шедевром Стенли Кубрика «Цельнометаллический жилет». Режиссер сумел разглядеть в нахальном новичке актера, который сумеет раскрыть персонажа с очень сильными гуманистическими убеждениями и умением передавать их другим. Эта феноменальная чуйка на актеров была одной из фирменных черт Шумахера.

Телефонная будка (2002)

Два года спустя режиссер снова позвал Фаррелла поработать вместе. На сей раз над психологическим триллером, в котором актеру предстояло быть марионеткой в руках коварного и загадочного снайпера. По сюжету, Фаррелл играет лживого рекламного агента, строящего при помощи обмана свою профессиональную и личную жизнь. Однажды он заходит в телефонную будку, чтобы совершить тайный звонок, и оказывается под страхом смерти заперт в ней до момента, пока не признается всем, кто пострадал от его вранья. Шумахер тут снова вернулся к теме справедливости и жестокого возмездия, как и в «С меня хватит!». Примечательно, что Кифер Сазерленд, с которым Шумахер ранее работал над «Пропащими ребятами» и «Временем убивать» в фильме появился всего на несколько минут, а остальное время был лишь голосом, который слышит в трубке герой Фаррелла, и все равно умудрился стать лучшим кинозлодеем года по версии MTV Movie Awards.

Призрак оперы (2004)

Самая крупная до прошлого года и самая удачная до сих пор киноэкранизация мюзикла маэстро Эндрю Ллойда Уэббера принадлежит именно Джоэлу Шумахеру. Картину режиссер и композитор задумали еще в 1989 году, но почти 15 лет не могли согласовать графики, чтобы начать работу. И вот к зимним праздникам в 2004 году наконец вышла профинансированная Уэббером сказка о любви начинающей оперной певицы и пугающего таинственного человека в маске. Композитор полностью отдал работу над визуальной частью Шумахеру, но настоял на том, чтобы в кадре актеры пели своими голосами – никаких фонограмм, только истинные эмоции, выраженные голосом. Так неожиданно даже для себя запел звезда боевиков Джерард Батлер, в партнерши которому досталась юная и голосистая Эмми Россум. Фильм получился излишне театральным, зато потрясающе красивым и с прекрасной музыкой. Полтора десятилетия спустя его успех пытались повторить «Кошки», но не смогли даже приблизиться к «Призраку оперы».