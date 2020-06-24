Данные из США обвалили цены на нефть

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов вечером в среду резко упали после выхода статистики по добыче и запасам нефти в США.

К 18:39 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 5,86% до $40,13 за баррель, августовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 6,14% до $37,88 за баррель. Еще днем котировки опускались на 1-1,5%, сообщает ПРАЙМ.

Как следует из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 июня, увеличилась на 0,5 млн до 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, еженедельный показатель добычи вырос впервые за 11 недель. До этого он беспрерывно снижался с начала апреля.

Кроме того, запасы нефти внутри страны подскочили до 540 млн баррелей, в третий раз обновив рекорд.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.