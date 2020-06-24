Buy-Now рекомендует: Летние алкогольные коктейли

Долгожданное лето наступило, и значит пора смешивать прохладные коктейли с хрустальными кубиками льда. Приготовьте для себя и своих друзей классический микс или же нестандартную версию известного напитка. А чтобы результат был как можно лучшим, подберите самые качественные компоненты. Давайте посмотрим, какие топовые алкогольные коктейли можно приготовить этим летом!

“Коралловый остров”

Из карибского ликера Блю Кюрасао готовится масса интересных коктейлей. Его часто используют в различных составах из-за одной особенности — яркого синего цвета. А приятный апельсиновый вкус с легкостью дополняет другие вкусовые оттенки. Для создания алкоголя используют особые горькие апельсины, наделяющие напиток столь насыщенными цитрусовыми нотками. Вместе с лазурным оттенком они навевают мысли о тропических островах. Декорирование бокала соломинками и зонтиками усилит эффект подачи. В рецепт “Кораллового острова” входит Лимончелло, Блю Кюрасао и джин — по 30 мл. Также понадобится 10 мл лимонного фреша и лед. Ингредиенты смешиваются в шейкере, напиток подают со льдом, украшают лимоном.

Грушевый “Мохито”

В теплое время года “Мохито” является едва ли не самым популярным миксом. Истоки напитка стоит искать на Кубе. Говорят, еще в 16 веке пираты смешивали ром, мяту и лайм. Считалось, что такой состав можно пить с целью профилактики заболеваний. Понадобилось много времени, чтобы “Мохито” настиг его звездный час. Случилось это только в 80-х гг. прошлого столетия благодаря барменам США.

Компоненты:

белый ром — 45 мл;

лаймовый сок — 25 мл;

сироп из тростникового сахара — 25 мл;

сироп со вкусом груши — 30 мл;

содовая;

мята.

Слегка растертые листья положите на дно высокого стакана. Влейте напитки (кроме содовой) и сладкие добавки. Всыпьте лед и отправьте содержимое в шейкер. Смешайте, влейте газировку и снова наполните стакан. Для сервировки используйте свежую зелень мяты.

“Палома”

Название коктейля переводится с испанского как “голубь”. Появился он на просторах Мексики. Если добавить к традиционной рецептуре малиновых нот, вкус станет гораздо интереснее, игривее. Пейте напиток теплым беззаботным летним вечером в дружеской компании.

Ингредиенты:

текила Gold — 45 мл;

грейпфрутовый фреш — 70 мл;

сироп с малиновым вкусом — 45 мл;

содовая — 30 мл;

сок лайма — 1 ч.л.;

лед.

Соедините в шейкере все компоненты, кроме содовой. Перелейте готовый состав, добавьте газировку и лед.

“Южная звезда”

Сочетание качественного бренди, мягкого сливочного вкуса, освежающих мятных интонаций — выигрышная комбинация для жаркого летнего денька. А опьяняющие нюансы текилы помогут расслабиться после изнурительной работы.

Для рецепта понадобятся:

30 мл бренди (например, Chevalier Royal);

20 мл ликера Пепперминт;

10 мл текилы Silver;

50 г сливочного мороженого;

десертная вишенка.

Мороженое взбивают с напитками в шейкере, украшают бокал ягодой.