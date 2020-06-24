Мемуары Болтона — Тимошенко работала на Кремль

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» вспоминает, что во время его пребывания в Киеве в 2018 году последним официальным мероприятием, в котором он принял участие, была встреча с лидерами парламентских сил, в частности с лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко.

«Государственный департамент не хотел, чтобы я встречался с Тимошенко отдельно, потому что они считали, что она слишком близка к России, и хотя это типично для методов этого ведомства, но, как правило, они об этом прямо не говорят», — пишет Болтон.

Также дипломат утверждает, что Тимошенко хорошо подготовилась к этой встрече.

«Она напомнила, что прочитала мою книгу «Покорность — это не вариант», а это всегда хороший способ привлечь внимание автора любой книги, и вспомнила советы сенатора Джона Кила «продолжать двигаться и продолжать стрелять, как большой серый линкор».

«На тот момент только Зеленский хорошо чувствовал себя в соцопросах, а все остальные кандидаты имели целью хотя бы пройти во второй тур, чтобы выйти на финишную прямую», — добавляет Болтон.

https://zn.ua/POLITICS/memuary-boltona-v-gosdepartamente-ssha-schitali-chto-timoshenko-slishkom-blizka-k-rossii-358523_.html