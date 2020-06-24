Apple патентует беспроводную зарядку, заряжающую устройства в нескольких положениях

Источник рассказал о заявке на патент, поданной Apple, в которой описано устройство беспроводной зарядки, работающее на принципе индукции. К его особенностям относится способность быстро заряжать мобильные устройства, и делать в нескольких положениях или вариантах ориентации устройства относительно зарядки.

Для ускорения зарядки предлагается повысить мощность зарядного устройства, а с увеличивающимся при этом тепловыделением изобретатели предлагают бороться, используя активное охлаждение.

Что касается ориентации, обеспечить работу, по крайней мере, в двух положениях, по замыслу изобретателей, должно наличие не одной, а двух передающих катушек. Когда устройство установлено на зарядную док-станцию вертикально, работает верхняя катушка, когда горизонтально — нижняя.

Заявка была подана в третьем квартале 2019 года, а патентное ведомство США опубликовало ее на этой неделе. О планах перспективах воплощения описанного в ней подхода в серийном изделии данных пока нет.