Аналитик: Нефть готова протестировать уровень в $45 за баррель

Техническая картина для покупателей на мировом нефтяном рынке «остается благоприятной», и «к концу недели ожидается тест отметки $45 за баррель» эталонной марки Brent. Такое мнение высказывает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По его словам, «инвесторы верят в повышение спроса на нефть, и что не будет второй волны заболевания коронавируса». «Я считаю, что это слишком оптимистические настроения, так как ежедневно в мире заражается 150 тыс. человек. Спада даже не наблюдается. Хорошо, что Китай держит новую вспышку заболеваний под контролем», — говорится в обзоре эксперта.

Со своей стороны, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур констатирует, что вчера «нефть марки Brent выросла на 0,23% и уверенно преодолела отметку 43 доллара за баррель». «Технический рост к отметке $45 не должен встретить сильного сопротивления, однако выше уровня 45 „черному золоту“ вряд ли удастся прорваться», — сомневается аналитик.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене). Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть. К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.

За I квартал 2020 года цена Brent рухнула на 65,6%, а WTI — на 66,5%. Причем в конце марта стоимость июньского фьючерса на Brent падала ниже $22 за баррель (до $21,72), то есть к минимуму с марта 2002 года, а майский фьючерс на WTI — до $20,1.

12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. При этом для России и Саудовской Аравии базой отсчета будут 11 млн баррелей в сутки (РФ в первые 2 месяца уменьшит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрывает объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья. Тем не менее, заверял глава Минэнерго РФ Александр Новак, при необходимости участники сделки могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке.

6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.