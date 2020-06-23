Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

Знаменитости часто меняют имидж, пробуя новые образы, однако некоторые настолько популярны в том образе, в котором их впервые увидел мир, что как только они что-то меняют в своей внешности, их уже не узнать. Мы подготовили для Вас подборку знаменитостей, которые изменили имидж и стали практически неузнаваемыми.
ТИЛЬДА СУИНТОН
Секретное оружие — отсутствие макияжа
КИМ КАРДАШЬЯН
Секретное оружие — скульптурирование лица
ЭММА СТОУН
Секретное оружие — цвет волос
КАРА ДЕЛЕВИНЬ
Секретное оружие — брови
СОЛАНЖ НОУЛЗ
Секретное оружие — кудрявые волосы
ЛЕДИ ГАГА
Секретное оружие — яркий макияж
Зоуи Дешанель
Секретное оружие — стрижка и цвет волос
ГВЕН СТЕФАНИ
Секретное оружие — красная помада
БЛЕЙК ЛАЙВЛИ
Секретное оружие — цвет волос
КЕЙТ ХАДСОН
Секретное оружие — цвет волос
Leave a Reply