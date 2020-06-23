Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

Знаменитости часто меняют имидж, пробуя новые образы, однако некоторые настолько популярны в том образе, в котором их впервые увидел мир, что как только они что-то меняют в своей внешности, их уже не узнать. Мы подготовили для Вас подборку знаменитостей, которые изменили имидж и стали практически неузнаваемыми.



ТИЛЬДА СУИНТОН

Секретное оружие — отсутствие макияжа

КИМ КАРДАШЬЯН

Секретное оружие — скульптурирование лица

ЭММА СТОУН

Секретное оружие — цвет волос

КАРА ДЕЛЕВИНЬ

Секретное оружие — брови

СОЛАНЖ НОУЛЗ

Секретное оружие — кудрявые волосы

ЛЕДИ ГАГА

Секретное оружие — яркий макияж

Зоуи Дешанель

Секретное оружие — стрижка и цвет волос

ГВЕН СТЕФАНИ

Секретное оружие — красная помада

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ

Секретное оружие — цвет волос

КЕЙТ ХАДСОН

Секретное оружие — цвет волос