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Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

Знаменитости часто меняют имидж, пробуя новые образы, однако некоторые настолько популярны в том образе, в котором их впервые увидел мир, что как только они что-то меняют в своей внешности, их уже не узнать. Мы подготовили для Вас подборку знаменитостей, которые изменили имидж и стали практически неузнаваемыми.

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов


ТИЛЬДА СУИНТОН
Секретное оружие — отсутствие макияжа

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

КИМ КАРДАШЬЯН
Секретное оружие — скульптурирование лица

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

ЭММА СТОУН
Секретное оружие — цвет волос

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

КАРА ДЕЛЕВИНЬ
Секретное оружие — брови

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

СОЛАНЖ НОУЛЗ
Секретное оружие — кудрявые волосы

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

ЛЕДИ ГАГА
Секретное оружие — яркий макияж

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

Зоуи Дешанель
Секретное оружие — стрижка и цвет волос

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

ГВЕН СТЕФАНИ
Секретное оружие — красная помада

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ
Секретное оружие — цвет волос

Звезды, которые выглядят неузнаваемо без коронных бьюти-приемов

КЕЙТ ХАДСОН
Секретное оружие — цвет волос

23 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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