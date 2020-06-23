Xiaomi выпустила кепку способствующую росту волос

Согласно опросу, проведенному “Национальной комиссией по здравоохранению”, население Китая, страдающее от выпадения волос, превысило 250 миллионов, то есть 1 из 6 человек страдает от выпадения волос. Xiaomi на краудфандинговой платформе Youpin выпустила лазерную кепку способствующую росту волос — COSBEAUTY LLLT. Производитель утверждает, что новые волосы вырастут в течение 12 недель. Цена новинки — 1499 юаней (211 $).

Лазерная кепка для роста волос COSBEAUTY LLLT внутри имеет специальные приспособления, которые плотными пучками лазерного света полностью покрывают кожу головы. Весит при этом бейсболка всего 210 грамм.

В ее основе два основных принципа:

Блокирование андрогенов разрушает волосяные фолликулы. Дигидротестостерон превращается из мужского гормона тестостерона и является виновником большинства случаев выпадения волос. И LLLT может блокировать связывание дигидротестостерона (DHT) с рецептором волосяного фолликула (AR), а также защищать волосяные фолликулы от повреждения дигидротестостероном;

Обеспечить энергию молекул, чтобы реактивировать волосяные фолликулы.

Наши волосяные фолликулы проходят через фазу роста, дегенеративную фазу и фазу покоя. В лазерной кепке COSBEAUTY LLLT используется медицинский лазер с длиной волны 650 нм, чтобы точно достичь корней волосяных фолликулов диаметром 3-5 мм, активировать волосяные фолликулы в фазах дегенерации/покоя, и вернуть их в фазу здорового роста.

В Китае существует всего несколько сертифицированных устройств для роста волос. Электрические лазерные устройства для роста волос COSBEAUTY не только прошли строгую сертификацию CFDA, но и сертификацию FDA, которая полностью соответствует техническим требованиям медицинских устройств способствующих росту волос.