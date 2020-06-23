Выяснилось, что коронавирус распространялся в 80 раз быстрее, чем это считалось ранее

Эпидемиологи из университет штата Пенсильвания считают, что первоначальный уровень инфекции COVID-19 был недооценен из-за проблем с тестированием бессимптомных и альтернативно симптоматических лиц, а также из-за невозможности идентифицировать ранние случаи. Новое исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи оценили частоту выявления симптоматических случаев COVID-19 в США за март этого года. Они взяли данные центров по контролю и профилактике заболеваний. По результатам выяснилось, что первоначальные оценки распространения вируса были сильно занижены.

Мы проанализировали случаи ГПЗ (гриппоподобных заболеваний) в каждом штате, чтобы оценить число случаев, которые нельзя отнести к гриппу и которые превышают сезонные исходные уровни. Когда вы вычитаете их, у вас остается то, что мы называем избытком ГПЗ — это случаи, которые нельзя объяснить ни гриппом, ни типичным сезонным изменением респираторных патогенов.

Джастин Сильверман, доцент в Колледже информационных наук и технологий, медицинского факультета Пеннского штата.

Размер наблюдаемого всплеска избыточного ГПЗ соответствует 8,7 миллионам новых случаев в течение последних трех недель марта. Для сравнения, официально было зарегистрировано примерно 100 000 случаев в аналогичный период времени.

Исследователи также использовали этот процесс для оценки уровня инфицирования в каждом штате. Они отметили, что в штатах, где уровень инфицирования на душу населения был выше, отмечалось увеличение избыточной ГПЗ. Первоначальные оценки были весьма ниже реальной картины. Ситуация выровнялась после того, как государства начали завершать тестирование на антитела.

По словам Сильвермана, результаты показывают, что серьезные последствия от COVID-19 связаны не только с его летальностью, сколько с тем, насколько быстро он смог распространиться в сообществах на начальном этапе.