Власти США до конца года приостановили выдачу ряда виз

Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца текущего года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт. Это будет сделано, чтобы освободить рабочие места для американцев.

«Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года», — заявили в администрации США.

РБК уточняет, что ограничения распространяются на следующие типы американских виз:

визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;

визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B;

сезонные рабочие визы H-2B;

визы L-1 для временного перевода внутри американской компании для руководителей, менеджеров и специалистов;

некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.

Граждане других стран, уже находящиеся в США, не попадают под ограничения.