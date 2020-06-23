Власти США до конца года приостановили выдачу ряда виз

Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца текущего года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт. Это будет сделано, чтобы освободить рабочие места для американцев.
«Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определенных виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей гринкарт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года», — заявили в администрации США.
РБК уточняет, что ограничения распространяются на следующие типы американских виз:
- визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий;
- визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B;
- сезонные рабочие визы H-2B;
- визы L-1 для временного перевода внутри американской компании для руководителей, менеджеров и специалистов;
- некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена.
Граждане других стран, уже находящиеся в США, не попадают под ограничения.
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