Україна потопає в наркотичному дурмані! Розкриття схеми

Саме Україна стала центром виготовлення та розповсюдження сильнодіючих психотропних та наркотичних речовин на усьому пост радянському просторі з 2016 році, коли керівник наркокартелю перебрався до України з Росії, з метою уникнути покарання. Адже на той момент його вже переслідував інтерпол.

Розмова йде про громадянина Російської Федерації Щипцова Олександра Юрійовича.

В Україні він отримав, незаконно, громадянство та два паспорти громадянина України на різні прізвища – Яшин Олександр Юрійович (як уродженець РФ) та Печерський Олександр Костянтинович (як уродженець Молдови). Також, різні ідентифікаційні номери.

Мережа наркоторговця Щипцова налічує понад тисячу кур’єрів та іншого персоналу по всій Україні та за її межами. З них 80% це неповнолітні підлітки 15-18 років, які виконують роботу кур’єрів за незначну плату та дозу наркотиків для себе.

Даний наркобізнес діє в умовах чіткої ієрархії, кожен виконує свою функцію без зайвих запитань. Будь-яка спроба покинути систему або навіть незначна самостійна дія закінчується жорстким покаранням. Тому, жоден з учасників угрупування не готовий говорити вільно та здавати схеми правоохоронцям, не зважаючи на власне бажання. У Щипцова для таких випадків є силовий блок. Тобто група осіб, які виконують брудну роботу.

Окрім Щипцова відомі і інші основні фігуранти даного організованого злочинного угрупування (ОЗУ), більшість з них українці!!!

Розповсюдження «товару» відбувається в інтернеті, за допомогою соціальних мереж та сучасних мессенджерів. В тому числі і інтернет-сайти з продажу наркотичних засобів на території РФ, такі як «Нарікела» (Волгоград), «Елітшоп» (Пермь), «Бакс» (Краснодар), «Кайфорай» (Кіров), «Ледав» (Самара), «Зара», «Сосед» (Новосибірськ), «Титіфрутті» (Омск), «Лайм» (Вороніж), «Медуза» (Єкатеринбург), «Мозайка» (Набережні Чолни) та БАГАТО інших ресурсів в різних містах РФ і країнах СНД. Сайти періодично змінюються та проходять технічне переналаштування з метою приховування їх від правоохоронних органів.

На сьогоднішній день існує інформація, що Щипцов Олександр намагається в будь-який спосіб видалити себе з бази даних Інтерполу щодо осіб, які оголошені в міжнародний розшук. Щипцов передав свої особисті документи для перетину державного кордону з Росією, іншій підставній особі для того, щоб офіційно мати статус затриманого, тим самим забезпечити собі вільне перебування в Україні з підробленими документами й спокійно продовжувати свою незаконну діяльність.

Обурює той факт, що Україна займає третє місце серед країн Європи щодо розповсюдження та вживання наркотичних засобів!

В період кардинальних змін в державі та спроби виховати нове покоління українських європейців, нашу націю руйнують зсередини вороги, які сидять «під носом» у нової української влади і знищують мозок нашої молоді – майбутнього покоління.

Поліція та прокуратура вперто ігнорує КРИЧУЩУ проблему наркоторгівлі в нашій країні.

Джерело — https://from-ua.com/articles/554303-ukraina-potopae-v-narkotichnomu-durmani-rozkrittya-shemi.html